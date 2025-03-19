«Героя Украины убила собственная ПВО»: половина самолетов и вертолетов гибнет от дружественного огня

БлокнотРУ Зеленский присвоил звание героя Украины летчику самолета F-16 Алексею Месю. Его 26 августа 2024 года сбил собственный зенитно-ракетный комплекс (предположительно американский «Patriot», который не распознал истребитель, так как тот не был оборудован должным образом).
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