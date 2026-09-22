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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» станет зимним чемпионом РПЛ, считают букмекеры. «Зенит» – 2-й фаворит, «Спартак» – 3-й

Букмекеры считают, что «Краснодар» уйдет на зимнюю паузу лидером Альфа-Банк РПЛ. Команда Мурада Мусаева с 21 очком возглавляет таблицу после 9 туров.

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