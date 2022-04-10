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Свежие комментарии
Наиль Бакиров
Уже стало известно , что Путин его послал... по эротическому маршруту !!!
В Вене оценили пр...
кромчанин
Ну и зачем Путин встречался с ним, а также другими? Чтобы выслушать нравоучения? Гордость должна же быть. Не надоело ...
Канцлер Австрии з...
AR
alex_P R
Зеленский уж очень назойлив в своем желании встретиться с Путиным. Как бы не укусил отравленными зубами...
Канцлер Австрии з...
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Интервью Силуанов 2
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