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Пятый канал

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МИД РФ: убийство Яковлева — попытка Киева подорвать безопасность работы ЗАЭС

МИД РФ: убийство Яковлева — попытка Киева подорвать безопасность работы ЗАЭС

Атака боевиков ВСУ на Запорожскую АЭС и убийство ее главного инженера Александра Яковлева — новая попытка киевского режима поставить под угрозу безопасную работу станции и вызвать страх среди сотрудников объекта.

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