Атака боевиков ВСУ на Запорожскую АЭС и убийство ее главного инженера Александра Яковлева — новая попытка киевского режима поставить под угрозу безопасную работу станции и вызвать страх среди сотрудников объекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии