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Кадры врага из Работино на Запорожском фронте: Армия России в центре посёлка (ФОТО)

Кадры врага из Работино на Запорожском фронте: Армия России в центре посёлка (ФОТО)

Противник публикует кадры посёлка Работино, снятые с высоты птичьего полёта. «Российские военнослужащие всё так же находятся в руинах зданий», — жалуются украинские военные пропагандисты, публикующие фото.

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