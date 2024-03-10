Кадры врага из Работино на Запорожском фронте: Армия России в центре посёлка (ФОТО)

Противник публикует кадры посёлка Работино, снятые с высоты птичьего полёта. «Российские военнослужащие всё так же находятся в руинах зданий», — жалуются украинские военные пропагандисты, публикующие фото.
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