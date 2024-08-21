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В Кирове врачи спасли жизнь ребенку, упавшему на циркулярную пилу

В Кирове врачи спасли жизнь ребенку, упавшему на циркулярную пилу

Трагедия произошла в июне.Кировские врачи Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии спасли жизнь двухлетнему ребенку, который упал головой на включенную циркулярную пилу.

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