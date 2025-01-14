Итоги года: в 2024-м в Иркутске установили 246 камер в общественных местах

В Иркутске в 2024 году установили 246 камер видеонаблюдения в общественных пространствах. Это сквер «Ирис» на бульваре Рябикова, участок на Депутатской в районе домов № 1-11 и сквер на пересечении улиц Ленина и Горького, бульвар «Солнечный», «Иерусалимская гора», берег реки Ушаковки, участок Лермонтова рядом с ИРНИТУ, парк «Комсомольский» и другие.