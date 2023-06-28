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Истбурн (ATP). 2-й круг. Фриц поборется с Макдональдом, Пол – с Баесом

Сетка турнира здесь. Rothesay International Истбурн, Великобритания 26 июня – 1 июля 2023 ATP 250 Призовой фонд – 723 655 евро Открытые корты, трава Второй круг Грегуар Баррере (Франция)  Николас Харри (Чили) Дата проведения 28 июня, 13.

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