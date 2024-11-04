Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Лавров предупредил Турцию. Не послушали. Суда на дне Чёрного моря: "Мощнейшие удары по Одессе". Потери для НАТО катастрофичны

Лавров предупредил Турцию. Не послушали. Суда на дне Чёрного моря: "Мощнейшие удары по Одессе". Потери для НАТО катастрофичны

ФОТО: Коллаж Царьграда Жёсткая бомбардировка Одессы заняла более двух суток. За это время были уничтожены не только склады и корабли с оружием, но и системы РЭБ, РЛС, производство БПЛА и некое суперсовременное оборудование, о чём поспешили рассказать военкоры и фронтовики со ссылкой на местное подполье.

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Комментарии
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Игорь Максаков
Однозначно, но за пять лет особо не поменяются. Подольше посмотреть на их поведение!
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3 час.
СБ
Сергей Бунцов
Надоела хитрость и наглость Турции, как и большинство в НАТО только выгода для себя.
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3 час.
Аркадий Шацкий
С СВО все наживаются, и Турция, Китай, Индия, США, в общем все друзья и враги. Кроме ЕС, наверно)
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59 мин.

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