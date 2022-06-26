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Байден анонсировал запрет странами G7 импорта золота из России

Байден анонсировал запрет странами G7 импорта золота из России

Президент США Джо Байден вслед за премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном объявил 26 июня о запрете импорта золота из России в странах «большой семерки» (в нее входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США).

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