Байден анонсировал запрет странами G7 импорта золота из России

Президент США Джо Байден вслед за премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном объявил 26 июня о запрете импорта золота из России в странах «большой семерки» (в нее входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США).
Президент США Джо Байден вслед за премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном объявил 26 июня о запрете импорта золота из России в странах «большой семерки» (в нее входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США).
Свежие комментарии