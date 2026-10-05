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Царьград

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Хуситы захватили районы в Таизе, включая дом Рашада аль-Алими

Хуситы захватили районы в Таизе, включая дом Рашада аль-Алими

Движение "Ансар Алла" заявило о взятии под контроль районов Аль-Маафир и Аль-Мавасит в Таизе, включая дом главы президентского совета Рашада аль-Алими.

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