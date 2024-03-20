Побывавший в Киеве заокеанский сенатор Линдси Грэм чуть ли не в приказном порядке потребовал от всех граждан так называемой «незалежной», которые еще не в армии, в срочном порядке отправиться на линию боевого соприкосновения.
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