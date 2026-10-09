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Новости Омска

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«Я рад, что у нас есть такие жители, которые внимательно относятся к каждой

«Я рад, что у нас есть такие жители, которые внимательно относятся к каждой детали в доме!» — Вячеслав Васильев Депутат Вячеслав Васильев организовал доставку 15 москитных сеток для окон в подъезд дома №90 по проспекту Мира в Омске.

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