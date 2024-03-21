Захарова обвинила Трасс в подстрекательстве к терроризму

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание бывшего британского премьера Лиз Трасс о том, что США должны разрешить Киеву использовать оружие против России.
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