Курс юаня резко упал до 13,2704

Курс юаня резко упал до 13,2704Бизнес-журнал публикует курсы основных валют к этой минуте. Китайская валюта падает до 13,2704, теряя 2,65% С 2000-х годов власти КНР начали реализовывать программу по превращению жэньминьби в конвертируемую, международную валюту.