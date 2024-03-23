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Царьград

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Baza: Мужчина из "Крокус Сити Холла" спас десятки людей, напав в одиночку на террориста

Baza: Мужчина из "Крокус Сити Холла" спас десятки людей, напав в одиночку на террориста

Один из зрителей проявил свой героизм, смелость и храбрость, когда напали вооружённые людиВ телеграм-канале "Baza" появилась история о спасении десятков людей, находившихся 22 марта в "Крокус Сити Холле".

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Комментарии
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ММ
Парня найти и дать ему Героя!!!
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