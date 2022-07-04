Андрей Бочкарев: С начала реализации программы реновации под заселение по реновации передано 185 домов

С начала реализации программы реновации в Москве 185 новостроек передано под заселение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
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