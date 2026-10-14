Мелони жёстко набросилась на Трампа из-за сделки с Путиным: "Россия стремится подавить посредством террора, холода и тьмы"

Джорджа Мелони предупредила, что план США предоставит России "легитимность" в эскалации войны.Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони осудила соглашение, достигнутое между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, назвав его "очень рискованным шагом", который ослабит международное давление на Россию.
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