ОТВЕТЫ НА ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: ПОЧЕМУ РОССИЯ НЕ ОБЪЯВИТ УКРАИНУ СТРАНОЙ-ТЕРРОРИСТОМ

Евгений Акимов

Д.Б. !!! Не "государство-террорист", а, правящая верхушка Украины с перечислением конкретных фамилий. И решение это должно было быть принято ГД РФ даже не в прошлом году, а, в 2014 начиная с Турчинова, Яцинюка, ПаЛубия и т.д и т.п.. именно тогда, я впервые открыто высказался "денюжка, барахло и отпрыски на Западе, крепко держат управителей РФ за причинные места"