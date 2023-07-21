ФОТО:ALESSANDRO PINTUS/ SHUTTERSTOCK.COM ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ После взрыва на Крымском мосту Дмитрий Медведев заявил, что дома украинских террористов теперь являются законной целью.
ОТВЕТЫ НА ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: ПОЧЕМУ РОССИЯ НЕ ОБЪЯВИТ УКРАИНУ СТРАНОЙ-ТЕРРОРИСТОМ
Комментарии
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Евгений Акимов
Д.Б. !!! Не "государство-террорист", а, правящая верхушка Украины с перечислением конкретных фамилий. И решение это должно было быть принято ГД РФ даже не в прошлом году, а, в 2014 начиная с Турчинова, Яцинюка, ПаЛубия и т.д и т.п.. именно тогда, я впервые открыто высказался "денюжка, барахло и отпрыски на Западе, крепко держат управителей РФ за причинные места"
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16 час.
zn
zygmund nedialkow
А пока бизнес.
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15 час.
Геннадий Бережнов
Центробанк уже запретил иностранным инвесторам (помощникам Украины) выводить средства из нашей финансовой системы. И они что послушаются и не будут? Ни чего точно и конкретно мы не знаем. Да ещё авторы лапши навешают. Как тут можно что то комментировать. Однако США хотели нас объявить, да передумали.
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5 час.
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