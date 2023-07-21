Новости, события, факты

146 625 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Эта продажная шкура хуже гитлера, он без войны угробил миллионы!((КАК ЧУБАЙСА ОТЛУЧ...
  • Валерий Зобнин
    Вообще-то,если честно,то хочется в 70-е.А разваливали страну, они же- Ельцин,Путин,Собчак и пр. Чтобы потом,выступить...А почему богатень...
  • Надежда Никитина
    Одесса русский город и он обязательно будет наш. А, за порт переживать нечего. Нацисты, когда будут уходить все равно..."Сон теперь «накр...

ОТВЕТЫ НА ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: ПОЧЕМУ РОССИЯ НЕ ОБЪЯВИТ УКРАИНУ СТРАНОЙ-ТЕРРОРИСТОМ

ОТВЕТЫ НА ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: ПОЧЕМУ РОССИЯ НЕ ОБЪЯВИТ УКРАИНУ СТРАНОЙ-ТЕРРОРИСТОМ

ФОТО:ALESSANDRO PINTUS/ SHUTTERSTOCK.COM ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ После взрыва на Крымском мосту Дмитрий Медведев заявил, что дома украинских террористов теперь являются законной целью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений Акимов
Д.Б. !!! Не &quot;государство-террорист&quot;, а, правящая верхушка Украины с перечислением конкретных фамилий. И решение это должно было быть принято ГД РФ даже не в прошлом году, а, в 2014 начиная с Турчинова, Яцинюка, ПаЛубия и т.д и т.п.. именно тогда, я впервые открыто высказался &quot;денюжка, барахло и отпрыски на Западе, крепко держат управителей РФ за причинные места&quot;
Ответить
16 час.
zn
zygmund nedialkow
А пока бизнес.
Ответить
15 час.
Геннадий Бережнов
Центробанк уже запретил иностранным инвесторам (помощникам Украины) выводить средства из нашей финансовой системы. И они что послушаются и не будут? Ни чего точно и конкретно мы не знаем. Да ещё авторы лапши навешают. Как тут можно что то комментировать. Однако США хотели нас объявить, да передумали.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх