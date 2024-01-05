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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стив Керр о решении не возвращать Кумингу в игру: «Уиггинс был хорош, мы вели в счете 18 очков»

«Он отлично играл. Обычно он возвращается в игру за 5-6 минут до конца, но Уиггинс был хорош, мы вели в счете 18 или 19 очков.

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