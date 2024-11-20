🇺🇦Очередной представитель СС ТЦК, который открыл для себя мир синтетических наркотических веществ после того, как начались разговоры об отправки их на мясо👌 #ВСУ #ЗСУ #ТЦК #Украина.
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🇺🇦Очередной представитель СС ТЦК, который открыл для себя мир синтетических наркотических веществ после того, как начались разговоры об отправки их на мясо👌 #ВСУ #ЗСУ #ТЦК #Украина.
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