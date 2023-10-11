В Стройкомплексе актуализируют нормативную базу в части инженерных коммуникаций

Департаментом градостроительной политики города Москвы совместно с организациями Стройкомплекса подготовлены предложения в Минстрой России по изменению сводов правил (СП), в том числе в части, касающейся инженерных коммуникаций — водопровода и канализации, электромонтажа.
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