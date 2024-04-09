OpenAI для обучения GPT-4 расшифровала миллионы видео с YouTube — текстов в интернете не хватило. Google тоже так делаетНесколько дней назад сообщалось, что разработчики ИИ столкнулись с нехваткой данных для обучения передовых моделей, в том числе о планах Open AI обучать GPT-5 на видео с YouTube.