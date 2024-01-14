Вильфанд рассказал, когда в Москве резко потеплеет

Синоптики ожидают, что температура в российской столице начнет резко повышаться. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предполагает, что уже с понедельника, 15 января, в Москве будет наблюдаться и превышение норм температурного фона.
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