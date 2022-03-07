«Военмех» разрабатывает пистолет для космонавтов!

Космонавт исключительно мирная профессия, хоть и связана с невероятно большими рисками. Недавно стало известно, что в России силами Балтийского государственного технического университета «Военмех» ведется разработка инновационного пистолета, … .
Космонавт исключительно мирная профессия, хоть и связана с невероятно большими рисками. Недавно стало известно, что в России силами Балтийского государственного технического университета «Военмех» ведется разработка инновационного пистолета, … .
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