Нескучные технологии

245 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sobering
    нетОтключат ли Росси...
  • Лилия Царенкова
    Через смартфон выращивают дебилорабов, не способных жить реальной жизнью.Почему люди отказ...
  • andmitry
    по определению, вода замерзает при нуле (при атмосферном давлении) Так же как и кипит при ста. Просто потому, что за ...При какой темпера...

«Военмех» разрабатывает пистолет для космонавтов!

«Военмех» разрабатывает пистолет для космонавтов!

  Космонавт исключительно мирная профессия, хоть и связана с невероятно большими рисками. Недавно стало известно, что в России силами Балтийского государственного технического университета «Военмех» ведется разработка инновационного пистолета, … .

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх