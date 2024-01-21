Новый электропоезд "Иволга 4.0"проходит обкатку

В Москву будут поступать новые электропоезда "Иволга 4.0" - это уже четвертая модель этого типа. Согласно сообщению в Telegram-канале департамента транспорта российской столицы, поезда уже проходят тестовую обкатку без пассажиров на участке Нахабино - Волоколамск - Нахабино.
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