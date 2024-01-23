В Барнауле зафиксирован рекорд по потреблению электроэнергии

Ранее рекордным по потреблению энергии считался декабрь 2022 года В декабре 2023 года в группе точек поставки АО "Барнаульская горэлектросеть" зафиксирован исторический максимум по потреблению электроэнергии, который составил 162,8 млн кВт∙ч за месяц.