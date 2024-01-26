Инвестиции в первую очередь «Смартсити» составят 46 млрд рублей

Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков рассказал, что в рамках первой очереди проекта до 2035 года планируется создать офисно-деловую, производственную, жилую и социальные зоны на площади на 138,68 га.
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