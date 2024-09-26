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Олег Каторгин: #городские_новости. #дети_и_образование

Олег Каторгин: #городские_новости. #дети_и_образование

#городские_новости#дети_и_образованиеВ администрации города состоялся Парад достижений учащихся.Дети активно участвуют в общественной жизни, становятся победителями различных конкурсов и соревнований.

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