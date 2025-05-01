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Центр Челябинска закрыт для автомобилей, общественный транспорт изменил маршруты

Центр Челябинска закрыт для автомобилей, общественный транспорт изменил маршруты

В центр Челябинска сегодня лучше отправляться без автомобиля. Как уже сообщал «Новый День», в связи с проведением легкоатлетической эстафеты, которая начнется в 10:00, закрыто движение транспорта в квадрате улиц Лесопарковая – Сони Кривой – Воровского – Свободы – Труда – Энгельса – Коммуны.

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