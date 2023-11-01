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СК РФ расследует удары по ДНР, при которых пострадали журналисты «Известий»

СК РФ расследует удары по ДНР, при которых пострадали журналисты «Известий»

Следственный комитет (СК) РФ намерен расследовать удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Донецкой Народной Республики, в результате которых один человек погиб и несколько, в том числе журналисты «Известий», пострадали.

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