СК РФ расследует удары по ДНР, при которых пострадали журналисты «Известий»

Следственный комитет (СК) РФ намерен расследовать удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Донецкой Народной Республики, в результате которых один человек погиб и несколько, в том числе журналисты «Известий», пострадали.
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