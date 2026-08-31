ПВО России за сутки сбили 239 украинских дронов

Минобороны РФ сообщило о перехвате и уничтожении 239 украинских дронов над 13 регионами России и Черным морем за ночь на 31 августа.
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