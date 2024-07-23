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Царьград

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"Воодушевила партию и страну": Лидеры демократов в Конгрессе поддержали кандидатуру Харрис в президенты

"Воодушевила партию и страну": Лидеры демократов в Конгрессе поддержали кандидатуру Харрис в президенты

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер и лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис поддержали вице-президента Камалу Харрис для выдвижения кандидатом в президенты от Демократической партии во время пресс-конференции в Вашингтоне во вторник.

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