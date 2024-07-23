"Воодушевила партию и страну": Лидеры демократов в Конгрессе поддержали кандидатуру Харрис в президенты

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер и лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис поддержали вице-президента Камалу Харрис для выдвижения кандидатом в президенты от Демократической партии во время пресс-конференции в Вашингтоне во вторник.