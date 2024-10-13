В калужском наукограде столкнулись «Лада» и «Фольксваген»

Накануне, 12 октября в пятом часу вечера, в городской черте Обнинска, на 100-м километре трассы М-3 «Украина» случилась аварияНакануне, 12 октября в пятом часу вечера, в городской черте Обнинска, на 100-м километре трассы М-3 "Украина" случилась авария.