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Калужские новости

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В калужском наукограде столкнулись «Лада» и «Фольксваген»

В калужском наукограде столкнулись «Лада» и «Фольксваген»

Накануне, 12 октября в пятом часу вечера, в городской черте Обнинска, на 100-м километре трассы М-3 «Украина» случилась аварияНакануне, 12 октября в пятом часу вечера, в городской черте Обнинска, на 100-м километре трассы М-3 "Украина" случилась авария.

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