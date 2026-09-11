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Царьград

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«Движение Первых» открыло финал «Зарницы 2.0» под Волгоградом

«Движение Первых» открыло финал «Зарницы 2.0» под Волгоградом

В Волгоградской области стартовал второй заезд игры «Зарница 2.0». 480 участников, разделённых на 48 отрядов, соревнуются в различных дисциплинах.

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