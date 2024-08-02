Суд оставил в СИЗО омского экс-министра Куприянова. Срок его содержания под стражей продлили еще на три месяца.
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Суд оставил в СИЗО омского экс-министра Куприянова. Срок его содержания под стражей продлили еще на три месяца.