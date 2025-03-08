Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 758 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey Ivanov
    Что- то ты долго переобуваешься, тезка! Не опоздать бы! С проклятыми пиндосами мы на днях помирились- и теперь Трамп ...Приказ дан - гено...
  • Стега Сибиряк
    Будущее наше очень туманноеНаследники "Черки...
  • Ирина Черных
    Вы правы. В тюркское сообщество, созданное Турцией, всё ещё мечтающей о возрождении Османской империи, входят азербай...Наследники "Черки...

"Боюсь бабушку и дядю". Дурлабика истязала русских детей, которых взяла из детдома

"Боюсь бабушку и дядю". Дурлабика истязала русских детей, которых взяла из детдома

Русский компас Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/Globallookpress. Уголовное дело на садистов не заведено.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гулька
И эти нелюди все еще живут и процветают в России? Их до сих пор не выслали в родной аул с лишением гражданства?
Ответить
11 час.
Юрий Пешков
Что же вы врете! Где за опекунство платят до 60 тысяч рублей.
Ответить
2 час.
БВ
Борис Выдрин
Нет, Георгийюра, первейшее правило при определении обездоленных детей в опекунство - соответствие национальности будущих опекунов детям. Это первый признак воспитательного контакта ввиду передачи большинства свойств характера и традиций через генетический код. Второй следует из первого - даже при единстве национальности этот код себя обнаружит и покажет в последующем. Полагающие лишь на систему воспитания ребёнка очень заблуждаются. Не знаю, чему учат и что требуется от властной опекунской службы, но на практике своей долгой жизни получил тому подтверждение.
Ответить
1 час.
наверх