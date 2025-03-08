Русский компас Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/Globallookpress. Уголовное дело на садистов не заведено.
"Боюсь бабушку и дядю". Дурлабика истязала русских детей, которых взяла из детдома
Комментарии
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Гулька
И эти нелюди все еще живут и процветают в России? Их до сих пор не выслали в родной аул с лишением гражданства?
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11 час.
Юрий Пешков
Что же вы врете! Где за опекунство платят до 60 тысяч рублей.
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2 час.
БВ
Борис Выдрин
Нет, Георгийюра, первейшее правило при определении обездоленных детей в опекунство - соответствие национальности будущих опекунов детям. Это первый признак воспитательного контакта ввиду передачи большинства свойств характера и традиций через генетический код. Второй следует из первого - даже при единстве национальности этот код себя обнаружит и покажет в последующем. Полагающие лишь на систему воспитания ребёнка очень заблуждаются. Не знаю, чему учат и что требуется от властной опекунской службы, но на практике своей долгой жизни получил тому подтверждение.
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1 час.
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