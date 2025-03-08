"Боюсь бабушку и дядю". Дурлабика истязала русских детей, которых взяла из детдома

И эти нелюди все еще живут и процветают в России? Их до сих пор не выслали в родной аул с лишением гражданства?

БВ

Борис Выдрин

Нет, Георгийюра, первейшее правило при определении обездоленных детей в опекунство - соответствие национальности будущих опекунов детям. Это первый признак воспитательного контакта ввиду передачи большинства свойств характера и традиций через генетический код. Второй следует из первого - даже при единстве национальности этот код себя обнаружит и покажет в последующем. Полагающие лишь на систему воспитания ребёнка очень заблуждаются. Не знаю, чему учат и что требуется от властной опекунской службы, но на практике своей долгой жизни получил тому подтверждение.