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Стеван Гайич: Джорджеску не стал кандидатом из-за давления ЕС

Стеван Гайич: Джорджеску не стал кандидатом из-за давления ЕС

Профессор Института европейских исследований в Белграде Стеван Гайич заявил RT, что кандидата в президенты Кэлина Джорджеску не допустили к выборам в Румынии, потому что ЕС в панике из-за потери союзника в лице США.

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