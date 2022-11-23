Царьград

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Ветеран Великой Отечественной войны получил на 90-летие три открытки и 1000 рублей

Ветеран Великой Отечественной войны получил на 90-летие три открытки и 1000 рублей

Дочь труженика тыла осталась недовольна подарком властей – пакет с продуктами был бы куда уместнее.Жительница Новосибирска пожаловалась на подарок, который к 90-летию получил от властей её отец – ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла.

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