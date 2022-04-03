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Зеленский за «байденовские баксы» пытается подкупить русских солдат

Зеленский за «байденовские баксы» пытается подкупить русских солдат

Алексей Муратов.   Последние заявления украинских политических пока ещё элит, а по факту – преступников, и их сюзеренов, прямо свидетельствуют о том, что «незалежный» нацизм щедро подпитывается и будет продолжать подпитываться западными «партнёрами».

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