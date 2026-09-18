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Воронежские новости

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Аукцион на развитие участка в воронежском микрорайоне ВАИ не состоялся

Аукцион на развитие участка в воронежском микрорайоне ВАИ не состоялся

Аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) в переулке Отличников микрорайона ВАИ в Воронеже не состоялся.

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