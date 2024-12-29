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Закон, порядок, государство

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Транспортные полицейские Донецка приняли участие во Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»

Транспортные полицейские Донецка приняли участие во Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Донецкого ЛО МВД России на транспорте поздравили с наступающим Новым годом учащихся ГБОУ «Школы-интерната № 10 города Донецка».

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