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Никаких съемок у Гая Ричи: Меган Маркл согласна бывать в Британии лишь 90 дней ради налогов

Никаких съемок у Гая Ричи: Меган Маркл согласна бывать в Британии лишь 90 дней ради налогов

Очередная сенсация вокруг герцогской четы растаяла буквально за три дня. Западные таблоиды наперебой трубили о триумфальном возвращении Меган Маркл на экраны: ей якобы сулили статус роковой женщины в третьем сезоне криминального хита Гая Ричи «Джентльмены» и фантастический гонорар в миллион фунтов стерлингов.

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