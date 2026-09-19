Никаких съемок у Гая Ричи: Меган Маркл согласна бывать в Британии лишь 90 дней ради налогов

Очередная сенсация вокруг герцогской четы растаяла буквально за три дня. Западные таблоиды наперебой трубили о триумфальном возвращении Меган Маркл на экраны: ей якобы сулили статус роковой женщины в третьем сезоне криминального хита Гая Ричи «Джентльмены» и фантастический гонорар в миллион фунтов стерлингов.