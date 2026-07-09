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Калуга-поиск

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Вечером 8 июля в Калужской области сбили 3 БПЛА

Вечером 8 июля в Калужской области сбили 3 БПЛА

Вечером 8 июля в Калужской области уничтожили беспилотники. По словам губернатора Владислава Шапши, вчера вечером системы ПВО уничтожили ещё 3 БПЛА над территорией Тарусского муниципального округа и на окраине Обнинска.

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