Электромобилям вредна полная зарядка — это правда?

Вопрос от читателя «За рулем»:– Почему электромобили часто рекомендуют заряжать только на 80%?Ответ экспертаМихаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:– Чем сильнее батарея заряжена, тем неохотнее она принимает новую порцию заряда.
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