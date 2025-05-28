Электромобилям вредна полная зарядка — это правда?

Вопрос от читателя «За рулем»:– Почему электромобили часто рекомендуют заряжать только на 80%?Ответ экспертаМихаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:– Чем сильнее батарея заряжена, тем неохотнее она принимает новую порцию заряда.