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Американская военная база обстреляна в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии

Американская военная база обстреляна в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии

Американскую военную базу обстреляли в Сирии. Ракетный удар пришелся по базе в районе Румейлан провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии.

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