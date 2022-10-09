Американская военная база обстреляна в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии

Американскую военную базу обстреляли в Сирии. Ракетный удар пришелся по базе в районе Румейлан провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии.
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