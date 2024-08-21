21 августа в народном календаре — Мирон Ветрогон ранний. Звучит по-царски, не находите? Миронов день — попроще и привычнее.
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21 августа в народном календаре — Мирон Ветрогон ранний. Звучит по-царски, не находите? Миронов день — попроще и привычнее.