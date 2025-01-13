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Царьград

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Сход 22 вагонов в Бурятии: движение на станции Ангаракан восстановлено

Сход 22 вагонов в Бурятии: движение на станции Ангаракан восстановлено

В Бурятии, на станции Ангаракан, после схода 22 вагонов грузового поезда восстановлено движение. Прерванное из-за инцидента 12 января, оно было полностью восстановлено к 14 января.

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