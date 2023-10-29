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Историк Бредихин: россиянам важно помнить о Дне народного единства и его смысле

Историк Бредихин: россиянам важно помнить о Дне народного единства и его смысле

День народного единства ежегодно отмечают в России 4 ноября. Он связан с одним из важнейших событий в истории страны — в этот день в 1612 году Нижегородское земское ополчение освободило Москву от польских интервентов.

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