Страна и люди
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Страна и люди

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Путин на Совбезе обсудил производство сырья и комплектующих для оружия

Путин на Совбезе обсудил производство сырья и комплектующих для оружия

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Он обсудил работу предприятий, производящих сырье, материалы и комплектующие для серийного выпуска вооружений, военной и специальной техники.

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